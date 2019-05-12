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Сборная США крупно победила Францию на ЧМ хоккею

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США добились победы над соперниками из сборной Франции на проходящем в Словакии чемпионате мира.

Результат прошедшей в Кошице встречи, - 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу американцев.

Эта победа стала для сборной США первой, команда набрала 3 очка в двух матчах и занимает четвертое место в группе А. У Франции 1 балл, она – на шестом месте.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

хоккей ЧМ по хоккею

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