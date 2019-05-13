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Джокович сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович занимает первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает пресс-служба ATP в понедельник.

В активе 31-летнего серба 12,155 баллов.

На втором месте располагается испанец Рафаэль Надаль (7,945), на третьем - швейцарец Роджер Федерер (5,770).

Лучшим из россиян является Карен Хачанов, который располагается на 13-й строчке (2,720). На 14-й позиции находится его соотечественник Даниил Медведев (2,625)

теннис Новак Джокович

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