Джокович сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович занимает первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает пресс-служба ATP в понедельник.
В активе 31-летнего серба 12,155 баллов.
На втором месте располагается испанец Рафаэль Надаль (7,945), на третьем - швейцарец Роджер Федерер (5,770).
Лучшим из россиян является Карен Хачанов, который располагается на 13-й строчке (2,720). На 14-й позиции находится его соотечественник Даниил Медведев (2,625)