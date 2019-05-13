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Уголовное дело возбуждено после публикации видео драки фанатов "Зенита" и ЦСКА

Уголовное дело возбуждено после публикации видео драки фанатов "Зенита" и ЦСКА
Болельщики ФК "Зенит" после окончания финального матча чемпионата России по футболу с командой ЦСКА
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после публикации в интернете видеозаписи с дракой фанатов "Зенита" и ЦСКА, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Видеозапись, на которой запечатлена драка около 20 человек, была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в интернете днем в воскресенье. После ее изучения возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказал собеседник.

Никто из участников событий на видео не обращался в правоохранительные органы. Сообщений об инциденте из больниц также не поступало.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне ФК "Зенит" и ЦСКА встречались на стадионе в Петербурге в рамках 28-го тура РПЛ. Игра не имела турнирного значения для петербуржцев, которые оформили чемпионство в предыдущем матче. Тем не менее, сине-бело-голубые одержали победу со счетом 3:1. После финального свистка на стадионе отпраздновали чемпионство.

Фото: ТАСС, Петр Ковалев

футбол ФК Зенит ФК ЦСКА

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