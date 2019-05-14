Назван расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым озвучил расширенный список игроков для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

В список, состоящий из 37 фамилий, в частности, вошли, полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев, защитник ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) Евгений Чернов, полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.

Полностью список, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Песьяков ("Ростов" Ростов-на-Дону), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Михаил Меркулов ("Урал" Свердловская область), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Егор Сорокин ("Рубин" Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов ("Ростов" Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Окончательный список будет обнародован на следующей неделе.

8 июня сборная России в Саранске сыграет с Сан-Марино (начало - 19:00 мск), 11 июня в Нижнем Новгороде - с Кипром (21:45 мск).

Подготовку к матчам команда начнет 30 мая в Новогорске.

Сборная России, набрав в двух матчах 3 очка, занимает второе место в группе I. Она уступила Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0). Лидирует Бельгия – 6 очков.