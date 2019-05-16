Сборная Финляндии победила Данию в матче ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии добились победы над национальной командой Дании в матче четвертого тура чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Кошице, - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу финской сборной.

Благодаря этой победе сборная Финляндии набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе А. Лидирует Германия – 12 очков.

Остальные участники группы располагаются в турнирной таблице в следующем порядке: 3.Канада – 9 очков, 4.США – 8, 5.Дания – 5, 6.Словакия – 3, 7.Франция – 1, 8.Великобритания – 0.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.