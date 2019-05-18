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ЦСКА победил "Реал" и вышел в финал Евролиги

ЦСКА победил "Реал" и вышел в финал Евролиги
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА завоевали путевку в финал Евролиги.

В полуфинале турнира ("Финала четырех") в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому "Реалу" - 95:90 (18:22, 25:23, 22:18, 30:17).

Московский клуб уступал сопернику на протяжении большей части встречи, пока не наступила четвертая, переломная в игре. Ее российская команда выиграла с разницей в 13 очков, однако судьба противостояния находилась под вопросом до самого конца четверти. "Реал", уступая в два очка, мог отыграться, но фол в атаке привел к штрафным в пользу ЦСКА, чем команда Димитриса Итудиса и воспользовалась.

Самыми результативными в составе ЦСКА в этом матче стали сразу два игрока - француз Нандо де Коло и испанец Серхио Родригес (бывший баскетболист "Реала", кстати), они набрали по 23 очка.

Самым результативным в составе "Реала" оказался француз Фабьен Козер - 18 очков.

Это была не первая победа ЦСКА над "Реалом " в нынешнем сезоне. Ранее москвичи дважды - 82:78, 93:88 переиграли мадридский клуб в регулярном чемпионате. Да и финишировали они в турнирной таблице выше, заняв второе место - 72 очка. "Реал" был третьим - 66. Выиграли регулярный чемпионат баскетболисты "Фенербахче" - 75.

В решающем матче ЦСКА в воскресенье сыграет с турецкой командой "Анадолу Эфес". Игра начнется в 21:30 мск.

В матче за третье место "Реал" сыграет с турецким "Фенербахче" (начало – 18:30 мск).

В последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, он - трехкратный победитель турнира.

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