Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Латвией

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч пятого тура чемпионата мира с Латвией.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.

Звенья:

Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;



Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов;



Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;



Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин.

🏒 Самое время изучить состав на игру!



📺 Где смотреть: "Матч ТВ" и https://t.co/hVuJjUSFTb

📃 Где читать текстовую трансляцию: прямо тут 😎#снамироссия pic.twitter.com/fVTgFYpQCa — Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.

Матч пройдет в субботу в Братиславе и начнется в 13:15 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.

Сборная России находится во главе группы В, набрав 12 очков. По столько же баллов в активе Швейцарии и Чехии (сыграла на матч больше). Команда Латвии – на пятом месте (6 баллов).

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.