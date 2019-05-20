Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Японка Наоми Осака сохранила первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной федерации (WTA). В ее активе 6486 баллов.

На второе место поднялась чешка Каролина Плишкова (5685), которая сдвинула на третью позицию румынку Симону Халеп (5533).

Лучший показатель из россиянок у Дарьи Касаткиной, которая сохранила за собой 21-е место (2150). На 37-м месте ее соотечественника Анастасия Павлюченкова - 27 место (1470). Еще одна россиянка - Мария Шарапова - потеряла 14 строчек и располагается на 49-м месте рейтинга (1140).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лидирует серб Новак Джокович (12355), на втором месте - испанец Рафаэль Надаль (7945), на третьем - швейцарец Роджер Федерер (5,950).

Лучший результат среди россиян у Карена Хачанова, который поднялся на одну позицию и занимает 12-е место.