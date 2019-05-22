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Групповой этап ЧМ по хоккею. Обобщение

Групповой этап ЧМ по хоккею. Обобщение
Сборная России (в красном) выиграла все семь матчей группового этапа ЧМ
Фото: Reuters

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU -"Интерфакс" подводит итоги групповой стадии проходящего в Словакии чемпионата мира.

Россия – the best

Сборная России показала лучший результат на групповом этапе, выиграв все семь матчей (все – в основное время) и набрала 21 очко. Ей удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4).

По 18 баллов, проиграв по разу, набрали команды Чехии и Канады.

Четвертьфинальные пары

Команды, вышедшие в плей-офф, стали известны досрочно. Во вторник стало известны их итоговые позиции

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в турнирных таблицах, что дало возможность составить пары 1/4 финала. По регламенту это делается так: победитель группы А играет с четвертой командой группы В; команда, ставшая второй в группе А встречается с третьей командой группы В и так далее.

По этому принципу пары получились такими: Канада (1-е место в группе А) – Швейцария (4-е место в группе В), Финляндия (2)– Швеция (3), Германия (3) – Чехия (2), США (4) – Россия (1).

Матчи 1/4 финала пройдут 23 мая. Игры Канада – Швеция и США – Россия начнутся в 17:15 мск; матчи Финляндия – Швеция и Германия – Чехия стартуют в 21:15 мск.

Мы их теряем

Регламент чемпионата мира предусматривает и вылет из элитного дивизиона в первый команд, занявших последнее, восьмое место в своей группе.

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Группа А делегирует в дивизион рангом ниже команду Франции. В заключительном туре она встречалась с другим аутсайдером группы, командой Великобритании. Франция вела в три шайбы, упустила преимущество, а британцы победили в овертайме и обошли ее.

В группе В неудачницей стала Австрия, в серии буллитов на финише групповой стадии уступившая Италии. В итоге Италия, до матча с Австрией, очков не имевшая, сумела сохранить прописку в элите. Чего не скажешь об Австрии.

Самые результативные

Самым результативным хоккеистом группового этапа ЧМ стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 17 (5+12 по системе "гол+пас") очков. Отличился голом, кстати, и в матче с Россией.

На втором месте – форвард сборной России Никита Кучеров, набравший 15 (6+9) очков.

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Что касается отдельно заброшенных шайб, чаще всего этим успешно занимались россиянин Евгений Дадонов, чех Михаэл Фролик и канадец Энтони Манта: на счету каждого из этих форвардов по 7 голов.

Самой результативной сборной стала Швеция – 41. 39 голов у Чехии. По 36 шайб забросили сборные России и Канада.

Меньше всех пропустила Россия – 7 шайб. При этом в матче со Швецией россияне пропустили больше (4), чем в предыдущих играх ЧМ-2019, вместе взятых (3).

По 11 шайб пропустили Канада и Финляндия.

Больше всех пропустила Италия – 48 шайб. Меньше всех забросила тоже Италия – 5.

Россиян удалили на час

Самыми недисциплинированными стали сборные Австрии, Латвии и Чехии, заработавшие 99, 96 и 90 минут штрафа соответственно. У сборной России десятый показатель – в общей сложности ее игроков удаляли на 60 минут (25 раз на две минуты, один раз – на десять). Меньше всех минут штрафа – 32 – заработала сборная США.

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