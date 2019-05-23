Канада отыгралась за 0,4 секунды до конца игры со Швейцарией и вышла в полуфинал

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею стала вторым полуфиналистом чемпионата мира в Словакии.

В четверг она нанесла поражение национальной команде Швейцарии, вырвав победу в овертайме. Канадская команда уступала в счете, но смогла отыграться за 0,4 секунды до окончания основного времени.

Результат встречи – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу сборной Канады.

Ранее путевку в 1/2 финала завоевала сборная России, со счетом 4:3 победившая команду США.

В 21:15 мск начнутся матчи Финляндия – Швеция и Чехия – Германия, после чего станут известны полуфинальные пары. Они будут составлены по рейтингу сборных. Лучшая из этой четверки сыграет с четвертой по рейтингу, остальные – между собой.