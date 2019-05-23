Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Словакии.
В четвертьфинале соревнования команда Ильи Воробьева нанесла поражение национальной команде США. Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) в пользу россиян.
В составе сборной России голы провели Никита Гусев, Михаил Сергачев (в большинстве), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко.
Итоговая статистика четвертьфинального матча! #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/1gkpkqBlD7— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
На групповом этапе сборная России показала лучший результат, выиграв все семь матчей (все – в основное время) и набрала 21 очко. Ей удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4).
Россияне заняли первое место в группе В, сборная США - четвертое в группе А.
Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.
Победитель чемпионата мира станет известен 26 мая.