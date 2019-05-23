Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ

Хоккеисты Кирилл Капризов и Никита Гусев радуются забитому голу Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Словакии.

В четвертьфинале соревнования команда Ильи Воробьева нанесла поражение национальной команде США. Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Никита Гусев, Михаил Сергачев (в большинстве), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

На групповом этапе сборная России показала лучший результат, выиграв все семь матчей (все – в основное время) и набрала 21 очко. Ей удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4).

Россияне заняли первое место в группе В, сборная США - четвертое в группе А.

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.

Победитель чемпионата мира станет известен 26 мая.