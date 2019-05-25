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Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Обидно очень, конечно! Игра была обоюдоострая, упорная, у российской сборной и настрой был отличный, и самоотдача. Но вот концовки - не было. Нападающие обязаны были забивать. Пропустив шайбу, выиграть можно, а вот не забив ни одной - нельзя. Наши ребята не смогли пробить организованную финскую оборону - финны в этом компоненте оказались сильнее", - цитирует Михайлова пресс-служба Федерации хоккея России .

"Уверен, завтра матч будет не менее сложный, чем сегодня. Я бы рекомендовал хорошенько подумать, настроиться на игру. Если нападающие прибавят в концовке - все будет в порядке. Хочу пожелать удачи сборной. Всегда надо бороться за медали!" - добавил он.

Ранее в субботу сборная России проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:1. Второй полуфинальный поединок с участием Чехии и Канады состоится в субботу позднее. Победитель этого поединка сразится с Россией в воскресенье за бронзовые медали.

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