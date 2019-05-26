Назван состав сборной России на матч с Чехией

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч за третье место чемпионата мира с Чехией.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Звенья:

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;

Динар Хафизуллин – Михаил Сергачев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;



Владислав Гавриков – Никита Задоров, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;



Артем Зуб, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Матч пройдет в Братиславе в воскресенье и стартует в 16:45 мск. "Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию.

В полуфинале накануне сборная России потерпела поражение от Финляндии (0:1), Чехия уступила Канаде (1:5).