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Потапова выбила Кербер из "Ролан Гаррос", Кузнецова проиграла Кучовой

Потапова выбила Кербер из "Ролан Гаррос", Кузнецова проиграла Кучовой
Российская теннисистка Анастасия Потапова
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова нанесла поражение немке Ангелик Кербер в матче первого круга турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу Потаповой. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Потапова вышла во второй круг.

Это был первый матч 18-летней Потаповой с 31-летней экс-победительницей "Ролан Гаррос" Кербер.

Еще одна россиянка, Светлана Кузнецова, в первом круге "Ролан Гаррос" уступила представительнице Словакии Кристине Кучовой – 4:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час 7 минут.

Кузнецова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде.

Это был первый матч 31-летней россиянки против 29-летней словачки.

теннис Ролан Гаррос

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