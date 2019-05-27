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ХК "Ак Барс" продлил контракт с рекордсменом страны Зариповым

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.

"Новое соглашение действует до конца сезона 2019/20", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

Хоккеист выразил удовлетворение в связи с подписанием контракта.

"Очень рад, что Татарстан и "Ак Барс" в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать все возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий", - сказал он.

"На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята ещё не выигрывали в своей карьере и "горят" идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь - тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть Кубок в Казань", - отметил спортсмен.

В прошлом сезоне Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч, в которых набрал 34 (9+25 по системе "гол+пас") очка, став третьим бомбардиром команды, при показателе полезности "+7".

Отмечается, что нападающий стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России, сейчас на его счету - 1190 игр. Кроме того, Зарипов вышел на первое место среди снайперов "Ак Барса" в КХЛ: в составе казанского клуба форвард забросил 144 шайбы.

Всего в составе казанского клуба нападающий сыграл 382 матча и набрал 319 (144+175) очков. С "Ак Барсом" Зарипов три раза завоевывал Кубок Гагарина - в 2009, 2010 и 2018 году.

хоккей ХК Ак Барс Данис Зарипов

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