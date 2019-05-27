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Министр спорта прокомментировал игру сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков не считает провалом завоевание сборной России по хоккею бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года.

"Я считаю, что турнир они не провалили, завоевали бронзовые медали. Финны - очень сильная команда, тактически грамотная, хорошо подготовленная, да и всегда побеждать невозможно, хотя наша команда стремилась к этому, делала все возможное, это факт. Если сегодня проиграл, то надо сделать выводы и идти дальше", - сказал Колобков журналистам в понедельник.

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"Федерация и Минспорта рассмотрят, что было сделано, какие были допущены ошибки. Когда? Пусть они сначала вернуться в Москву и поговорим... Конечно, как болельщик, расстроился, но с точки зрения спорта я ничего страшного не вижу", - добавил он.

"В НХЛ закончился сезон, к нам приехали лучшие россияне, мы хотим видеть в команде не только лучших ребят из КХЛ, но и из НХЛ, где они прославляют российский спорт. Конечно, игроки должны уметь собираться за несколько дней до турнира ... такова спортивная жизнь. Они должны уметь играть "с листа", - отметил министр.

Колобков подчеркнул, что увидел в российской сборной команду единомышленников, которые стремились показать максимально высокий результат.

"Я не вижу никаких проблем, будем готовиться к следующему чемпионату мира", - сказал глава минспорта.

В субботу сборная России уступила Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира (0:1). В воскресенье в матче за бронзовые медали россияне в серии буллитов одолели чехов (3:2)

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