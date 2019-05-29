Экс-футболист сборной России Денисов завершил карьеру

Игорь Денисов Фото: Евгений Васильев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского "Локомотива", петербургского "Зенита" и сборной России Игорь Денисов завершил выступления в профессиональном футболе.

"Наш клиент Игорь Денисов дал поручение сообщить о своём решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев с нашей стороны мы не можем дать. Считаем, что эта информация исчерпывающая", — приводит "Чемпионат" слова представителя компании SILA International Lawyers, представляющей интересы Денисова.



Недавно стало известно, что Денисов покинул "Локомотив", в котором он выступал с 2017 года, Здесь он стал чемпионом России, обладателем Кубка России. До этого он защищал цвета "Зенита", где трижды выиграл чемпионат России, дважды – Суперкубок России, по разу Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок России.