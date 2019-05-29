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Россиянин Непомнящий выиграл московский этап серии Гран-при ФИДЕ

Символический первый ход в среду сделал хоккеист сборной России Овечкин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем первого этапа серии Гран-при ФИДЕ, прошедшего в Москве.

В финале он одержал победу над своим соотечественником Александром Грищуком.

Судьбу финала решил тай-брейк, поскольку обе партии решающего противостояния завершились вничью.

Открывал тай-брейк символическим первым ходом нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин.

Результат матча с учетом тай-брейка – 2,5:1,5 в пользу Непомнящего.

Непомнящий возглавил общий зачет Гран-при, набрав 9 очков. Грищук на втором месте – 7, на третьем месте находится поляк Радослав Войташек. Всего участвовало 16 человек.

Очки начисляются согласно дистанции, которую преодолел гроссмейстер.

Серия Гран-при состоит из четырех этапов. Два победителя получат право выступить в турнире претендентов-2020.

Следующий этап пройдет с 11 по 25 июля в Латвии.

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