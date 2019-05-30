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Александрова победила Стосур во втором круге "Ролан Гаррос"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в третий круг турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

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Во втором раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Австралии Саманте Стосур. Результат встречи – 3:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

В настоящее время Александрова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Стосур – на 96-й строчке.

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Ранее спортсменки в официальных матчах не встречались.

Следующей соперницей Александровой будет 137-я ракетка мира, выступающая под испанским флагом Алена Большова-Задойнова. С ней россиянка тоже не играла.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.

теннис Ролан Гаррос

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