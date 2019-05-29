Россиянка Кудерметова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Вероника Кудерметова нанесла поражение представительнице Казахстана Зарине Дияс в матче второго круга турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 7:5, 6:1.

Диас в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 99-е место. Кудерметова является 68-й ракеткой мира.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.