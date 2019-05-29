Потапова выбыла из "Ролан Гаррос" после триумфа над Кербер

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова со счетом 4:6, 0:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Продолжительность матча в Париже составила 1 час 11 минут.

Таким образом, Потапова, ранее выбившая из турнира экс-победительницу "Ролан Гаррос" немку Анжелик Кербер, покидает соревнования в женском одиночном разряде.

В настоящее время Потапова занимает 83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Вондроушова – 38-е.

Счет по победам в личных встречах стал 2-0 в пользу чешской теннисистки.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.