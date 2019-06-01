Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил словака Мартина Клижана в матче третьего круга турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Результат встречи в Париже – 6:1, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Ее продолжительность составила 1 час 41 минуту.

В настоящее время Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это – наивысшая позиция среди россиян. Клижан находится на 55-й строчке, что является наивысшей позиции среди словаков.

Ранее спортсмены в официальных турнирах друг против друга не играли.

Борьбу за выход в четвертьфинал Хачанов поведет с девятой ракеткой мира аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро. Это будет четвертая их встреча, предыдущие три завершились победами теннисиста из Аргентины.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.