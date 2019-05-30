Первая ракетка России Касаткина выбыла из "Ролан Гаррос"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг во втором круге турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Встреча в Париже завершилась со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 21-е место – наивысшее среди россиянок. Пуиг является 59-й ракеткой мира.

Счет победам в личных встречах теперь 4-1 в пользу Пуиг.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.