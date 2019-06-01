Россиянка Блинкова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в матче третьего тура турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Результат противостояния – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу представительницы США. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

В настоящее время Блинкова занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Киз – на 14-й строчке. Ранее спортсменки в официальных матчах в одиночном разряде не пересекались.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.