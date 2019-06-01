"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" назвали составы на финал Лиги чемпионов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тренерские штабы английских "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" определились со стартовыми составами команд на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовый состав "Тоттенхэма" выглядит следующим образом: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Гарри Уинкс, Деле Алли, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн, Сон Хын Мин.

В составе "Ливерпуля" с первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.

Игра пройдет в Мадриде в субботу и стартует в 22:00 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.

Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром станет испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.

На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".

В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 1:4), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).

"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.

В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).