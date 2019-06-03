Поиск

Российская шахматная федерация сменила название

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская шахматная федерация переименована в Федерацию шахмат России голосованием делегатов на внеочередном съезде организации в Дагомысе, сообщила ее пресс-служба.

"Делегаты проголосовали за изменение названия организации на "Федерация шахмат России" и утвердили Устав Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России", - говорится в сообщении на сайте объединения.

Изменения в устав внесены для приведения его в соответствие с действующим законодательством РФ, отмечается в пресс-релизе.

В заседании приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, вице-президент РШФ Павел Шинский, президент шахматных федераций Кемеровской области и Сибирского федерального округа Максим Ивахин, главный тренер сборных команд РФ Сергей Яновский и другие руководители организации.

Шахматы Россия

Новости по теме

Новости

Два россиянина попали в десятку лучших по итогам "Джиро д'Италия"

Два россиянина попали в десятку лучших по итогам "Джиро д’Италия"

"Крылья Советов" уступили "Нижнему Новгороду", но сохранили место в РПЛ

Игнашевич возглавит "Торпедо"

Футбольные еврокубки-2018/19

Еврокубки-2018/19. Обобщение

Еврокубки-2018/19. Обобщение

Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и лишил его титулов

Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и лишил его титулов
Допинг в российском спорте

The Sunday Times рассказала о риске отстранения России от Олимпиады-2020

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Футбольные еврокубки-2018/19

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');