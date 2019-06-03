Российская шахматная федерация сменила название

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская шахматная федерация переименована в Федерацию шахмат России голосованием делегатов на внеочередном съезде организации в Дагомысе, сообщила ее пресс-служба.

"Делегаты проголосовали за изменение названия организации на "Федерация шахмат России" и утвердили Устав Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России", - говорится в сообщении на сайте объединения.

Изменения в устав внесены для приведения его в соответствие с действующим законодательством РФ, отмечается в пресс-релизе.

В заседании приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, вице-президент РШФ Павел Шинский, президент шахматных федераций Кемеровской области и Сибирского федерального округа Максим Ивахин, главный тренер сборных команд РФ Сергей Яновский и другие руководители организации.