Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций в понедельник.

Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: "Ливерпуль" играл против лондонского "Тоттенхэма".

В традиционную четверку лучших игроков, помимо ван Дейка, попали еще три футболиста "Ливерпуля": нападающий Мохамед Салах, вратарь Алисон Бекер и нападающий Дивок Ориги.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" прошел в Мадриде 1 июня. Результат встречи – 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.

Победителем Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" стал под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа. Это его четвертый финал в еврокубках и первая победа.

В 2013 году возглавляемая им дортмундская "Боруссия" со счетом 1:2 проиграла финал Лиги чемпионом мюнхенской "Баварии". В 2016 году его "Ливерпуль" со счетом 1:3 уступил в финале испанской "Севилье". В 2018 году "Ливерпуль" со счетом 1:3 проиграл финал Лиги чемпионов испанскому "Реалу".