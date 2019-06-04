Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, новый контракт с греческим специалистом будет действовать до окончания сезона-2020/21.

"Два титула за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи", - говорит президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

"При этом дело не только в спортивных успехах, - говорит Ватутин. - Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности".

"В том числе и благодаря работе тренерского штаба, прививающего яркую игру, способствующего созданию дружеской, семейной атмосферы в команде, все больше болельщиков приходит на трибуны. Уверен, вместе мы добьемся еще многих больших побед на всех направлениях", - сказал президент ЦСКА.

Успешную игру ЦСКА под своим руководством Итудис связал с качественной работой всех звеньев клуба и поддержкой болельщиков.

"Благодарю игроков за все, чего мы достигли. Очевидно, с моей стороны важно отметить командную работу тренеров, штаба, всех, кто работает в ЦСКА. Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды", - сказал Итудис.

"Хочу также сказать "спасибо" болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились", - отметил он.

Итудис работает в ЦСКА с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и неизменно становилась лучшей в Единой лиге ВТБ.