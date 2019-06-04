Сыгравший несколько минут на ЧМ-2018 Йович перешел в мадридский "Реал"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" подписал контракт с сербским нападающим Лукой Йовичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом будет действовать до 30 июня 2025 года.

О сумме трансфера не сообщается. однако, по информации портала transfermarkt.com, его стоимость составляет 55 млн евро (по данным на 6 марта 2019 года).

До перехода Йовича в "Реал" права на футболиста принадлежали португальской "Бенфике". Прошедший сезон 21-летний серб провел в составе немецкого "Айнтрахта" на правах аренды и забил 27 мячей в 48 играх.

Йович является чемпионом Сербии в составе "Црвены Звезды", чемпионом Португалии в составе "Бенфики" и обладателем Кубка Германии в составе "Айнтрахта".

В 2018 году форвард дебютировал в составе сборной Сербии. Несколько минут сыграл на чемпионате мира в России: вышел на замену на 89-й минуте матча третьего тура группового этапа против Бразилии. В плей-офф Сербия не вышла.