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Власти Татарстана не подтвердили уход Бердыева с поста главного тренера "Рубина"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Власти Татарстана не стали подтверждать информацию о том, что Курбан Бердыев покинул казанский "Рубин", несмотря на то, что футбольный клуб уже сообщил о его уходе с поста главного тренера.

"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - заявила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова "Интерфаксу".

Ранее в среду "Рубин" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера.

футбол Рубин Татарстан

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