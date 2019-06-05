Поиск

Выручка ФИФА в 2015-2018 годы достигла рекордных $6,4 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выручка Международной федерации футбола (ФИФА) в последнем четырехлетнем цикле (2015-2018 годы) достигла исторического рекорда в $6,421 млрд, говорится в финансовом отчете организации.

СпортПутин вручил главе ФИФА Орден ДружбыЧитать подробнее

Показатель вырос на 14% по сравнению с предыдущим циклом благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции и маркетинговых прав, а также билетов на матчи.

При этом львиная доля выручки пришлась на 2018 год, когда в России состоялся финальный этап чемпионата мира по футболу - $4,64 млрд. В 2017 году показатель составил $734 млн, в 2016 - $502 млн, в 2015 - $544 млн.

Объем расходов и инвестиций ФИФА в 2015-2018 годах составил $5,368 млрд, включая расходы в размере $2,566 млрд на проведение 32 различных турниров и мероприятий, а также $1,67 млрд инвестиций в развитие организации и образовательные программы.

Доналоговая прибыль ФИФА за минувший цикл составила $1,05 млрд, причем прибыль за 2018 год ($1,75 млрд) превысила совокупные убытки за предыдущие три года.

Объем финансовых резервов организации, впервые опустившийся ниже $1 млрд в 2017 году, увеличился до рекордных $2,7 млрд на конец декабря 2018 года. Ожидалось, что показатель составит $1,6 млрд.

ФИФА

Новости по теме

Новости

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина"

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

В новом контракте Нурмагомедова с UFC назвали потенциального соперника бойца

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');