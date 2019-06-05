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Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером
Чемпион мира по футболу Диего Марадона
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Легендарный Диего Марадона заявил о готовности поработать главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает FourFourTwo.

"Если "Манчестер Юнайтед" нуждается в тренере, то я тот, кто им нужен. Они продают много футболок по всему миру, но им нужно выигрывать трофеи и я знаю, как это сделать", - сказал Марадона.

В настоящее время аргентинец тренирует клуб второй лиги Мексики "Дорадос". Ранее он работал с несколькими клубами из ОАЭ и Аргентины. Также он тренировал сборную Аргентины.

Что касается МЮ, в настоящее время его главным тренером является Уле Гуннар Сульшер. По ходу сезона норвежец сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью.

Чемпионат Англии команда завершила на шестом месте, на 32 балла отстав от ставшего чемпионом "Манчестер Сити".

футбол Манчестер Юнайтед

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