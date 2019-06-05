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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА
Криштиану Роналду забил три мяча в ворота сборной Швейцарии
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сборная Португалии по футболу стала первым финалистом Лиги наций УЕФА.

В полуфинале соревнования она своем поле победила национальную команду Швейцарии – 3:1. Все три гола в составе португальцев – на 25-й, 88-й и 90-й минутах провел Криштиану Роналду.

В составе команды Швейцарии на 57-й минуте пенальти реализовал Рикардо Родригес.

В финале сборная Португалии сыграет с победителем в паре Голландия – Англия (эти команды сыграют в четверг).

Что такое Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА – новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире принимают участие 55 национальных команд Европы, разделенные, согласно рейтингу УЕФА на четыре лиги. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попадают в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

Сборная России не смогла пробиться в элитную лигу турнира. Во второй группе Лиги В Швеция и Россия набрали по 7 очков, однако у скандинавской команды было преимущество по личным встречам. В итоге шведы следующий турнир проведут в элитной Лиге А, а также получали (но не использовали его) дополнительный шанс побороться за путевку на чемпионат Европы-2020. Третье место в группе заняла сборная Турции (3 очка), она выбыла в Лигу С.

футбол Лига наций УЕФА

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