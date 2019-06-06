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Кафельников и Сафин вышли во второй круг "Ролан Гаррос" в турнире легенд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин завоевали путевку во второй круг турнира легенд, проходящего в рамках "Ролан Гаррос" в Париже.

В стартовом раунде соревнования в парном разряде они победили представителей Франции Микаэля Льодра и Себастьяна Грожана – 3:6, 7:5, 1:0 (10:6).

45-летний Евгений Кафельников и 39-летний Марат Сафин в свое время были лидерами мирового рейтинга в одиночном разряде. Кафельников по разу выиграл "Ролан Гаррос" (1996) и Открытый чемпионат Австралии (1999 г.). Кроме того, он – олимпийский чемпион Сиднея-2000. Марат Сафин по разу выиграл Открытый чемпионат США (2000) и Открытый чемпионат Австралии (2005).

теннис Ролан Гаррос

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