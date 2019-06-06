Хачанов вылетел из "Ролан Гаррос"

Россиян во взрослых одиночных разрядах турнира не осталось

Российский теннисист Карен Хачанов Фото: Reuters

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Тима. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Таким образом, австриец вышел в полуфинал, а россиянин выбыл из дальнейшей борьбы.

Для Хачанова, как сообщалось, это был дебют в четвертьфинале турниров Большого шлема. Ранее лучшим его достижением был выход в полуфинал.

Счет по победам в противостояниях Хачанова и Тима теперь равный – 1-1. В настоящее время Хачанов занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это – наивысшая позиция среди россиян. Тим является четвертой ракеткой мира.

После проигрыша Хачанова представителей России во взрослых одиночных разрядах "Ролан Гаррос" не осталось.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.