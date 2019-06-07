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Надаль победил Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над швейцарцем Роджером Федерером в матче 1/2 финала турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

В финале Надаль встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия).

Встреча на "Ролан Гаррос" стала 39-м противостоянием Надаля и Федерера в официальных матчах. Счет по победам теперь 24-15 в пользу испанца.

В настоящее время Надаль занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Федерер – третью. Во главе рейтинга находится Джокович.

Надаль является действующим победителем и самым титулованным (11 триумфов) участником "Ролан Гаррос".

теннис Ролан Гаррос

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