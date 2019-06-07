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Определились финалистки "Ролан Гаррос"-2019

Определились финалистки "Ролан Гаррос"-2019
Эшли Барти во время полуфинального матча с Амандой Анисимовой
Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В финале турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" сыграют австралийская теннисистка Эшли Барти и представительница Чехии Маркета Вондроушова.

В 1/2 финала соревнования Барти одержала победу над теннисисткой из США Амандой Анисимовой – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В свою очередь Вондроушова взяла верх над британкой Йоханной Контой – 7:5, 7:6 (7:2). Продолжительность этого матча составила 1 час 45 минут.

В настоящее время Барти занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Вондроушова находится на 38-й строчке.

Ранее спортсменки в официальных матчах встречались дважды, в обоих матчах победила Барти.

Ранее ни одна из них до финалов турниров Большого шлема не добиралась.

Финал "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде пройдет 8 июня.

теннис Ролан Гаррос

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