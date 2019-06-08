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"Реал" приобрел у "Челси" Эдена Азара

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Эден Азар перешел в мадридский "Реал".

Как сообщается на сайте "Реала", соглашение бельгийца с испанским клубом будет действовать до 30 июня 2024 года.

28-летний Эден Азар выступал в "Челси" с 2012 года, с этой командой по два раза выиграл чемпионат Англии и Лигу Европы, один раз – Кубок Англии. Карьере в "Челси" предшествовало выступление в "Лилле", где он по разу выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России.

футбол ФК Реал ФК Челси

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