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Гилерме и Фернандес вошли в стартовый состав сборной России на матч с Сан-Марино

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

С первых минут в составе россиян на поле будут присутствовать следующие игроки: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Антон Миранчук, Артем Дзюба.

Матч пройдет в Саранске в субботу и стартует в 19:00 мск. "Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию.

футбол Евро-2020

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