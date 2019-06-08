Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".
В финале соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Результат встречи – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Таким образом, Барти впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде
Ранее спортсменки в официальных матчах встречались дважды, в обоих матчах победила Барти.