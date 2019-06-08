Поиск

Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"

Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"
Эшли Барти
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В финале соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Результат встречи – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Таким образом, Барти впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде

Ранее спортсменки в официальных матчах встречались дважды, в обоих матчах победила Барти.

теннис Ролан Гаррос

Новости по теме

Новости

Гилерме и Фернандес вошли в стартовый состав сборной России на матч с Сан-Марино

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Россия - Сан-Марино. Онлайн

Россия - Сан-Марино. Онлайн

Джокович проиграл Тиму в полуфинале "Ролан Гаррос"

"Реал" приобрел у "Челси" Эдена Азара

"Реал" приобрел у "Челси" Эдена Азара

Надаль победил Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос"

Определились финалистки "Ролан Гаррос"-2019

Определились финалистки "Ролан Гаррос"-2019

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Лига наций УЕФА

Футболисты сборной Голландии победили Англию и вышли в финал Лиги наций

Футболисты сборной Голландии победили Англию и вышли в финал Лиги наций

Хачанов вылетел из "Ролан Гаррос"

Хачанов вылетел из "Ролан Гаррос"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');