"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли НХЛ

В финальной серии "Сент-Луис" с участием россиян Тарасенко и Барбашева обыграл соперников из "Бостона"

Российские игроки Владимир Тарасенко (крайний слева) и Иван Барбашев (№49) одними из первых приехали к вратарю с поздравлениями Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Сент-Луис" стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В решающем, седьмом матче финальной серии до четырех побед "Сент-Луис" в гостях взял верх над "Бостоном" – 4:1. Счет в серии стал 4-3.

"Сент-Луис" завоевал трофей впервые. Ранее команда трижды – в 1968, 1969 и 1970 годы – доходила до финала, но терпела поражения. Дважды от "Монреаля", один раз – как раз от "Бостона".

В плей-офф НХЛ "Сент-Луис" попал, заняв по итогам регулярного чемпионата пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Затем он выиграл серии поочередно у "Виннипега" (4-2 по победам), "Далласа" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостона" (4-3).

В составе "Сент-Луиса" триумфаторами стали российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

В прошлом году Кубок Стэнли выиграли хоккеисты "Вашингтона".

Самой титулованной командой является "Монреаль", он выигрывал Кубок Стэнли 24 раза (в последний раз – в 1993 году).