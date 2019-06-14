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"Реал" подписал контракт с "японским Месси", прошедшим школу "Барселоны"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" объявил о подписании контракта с полузащитником ФК "Токио" Такефуса Кубо.

Как сообщается на сайте "Реала", 18-летний японец будет выступать за резервную команду мадридского клуба.

"Мадридская академия будет иметь одного из самых перспективных игроков в мире футбола", - говорится в заявлении. Здесь же приводятся игровые характеристики юного дарования: "атакующий полузащитник с отличной техникой, дриблингом, опытом и голевым чутьем".

Такефуса Кубо прошел через ряд молодежных команд, включая испанскую "Барселону". За взрослую команду "Токио" играл с 2016 года. В нынешнем году был задействован за национальную команду Японии.

За свою технику и нестандартное футбольное мышление получил прозвище "японский Месси".

футбол ФК Реал

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