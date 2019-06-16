Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде

Тайсон Фьюри (слева) и Том Шварц в поединке в Лас-Вегасе Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над немцем Томом Шварцем в бою за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился техническим нокаутом во втором раунде. Ловко увернувшись от серии ударов соперника у канатов, британец перешел в атаку и отправил Шварца в нокдаун. Поднявшись с колена, Шварц продолжил было бой, но вскоре пропустил несколько ударов. Рефери, оценив ситуацию, пришел к выводу: бой надо остановить.

Tyson Fury slips & slides away from the attack from Tom Schwarz before getting the stoppage pic.twitter.com/2xsxJsbb6P — RICO_Boxing1 (@RICO_Boxing1) June 16, 2019

Этот матч для Фьюри был первым после декабрьского противостояния с американцем Деонтеем Уайлдером, завершившегося вничью. На счету британца теперь 28 побед (из них 19 – нокаутом) и одна ничья. Среди поверженных им соперников – в частности, россиянин Даниил Перетятьтко (2009 год), украинец Владимир Кличко (2015).

Шварц потерпел первое поражение при 24 победах (16 нокаутом) в профессиональной карьере. С россиянами он не дрался.