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Триумфатор Евролиги Антонов продлил контракт с ЦСКА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Форвард Семен Антонов и московский ЦСКА подписали новое соглашение, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в понедельник.

Новое соглашение подписано с 29-летним бронзовым призером Олимпиады 2012 года до лета 2021 года.

За ЦСКА Антонов выступает с 2016 года. За три сезона баскетболист принял участие в 175 матчах, причем в 67 выходил в стартовом составе, среднем проводил на паркете 13,4 минуты, набирал 4,5 очка, делал 2,1 подбора и попадал 43,5% трехочковых. За это время Антонов выиграл с армейцами Евролигу и три золотые медали Единой лиги ВТБ.

баскетбол Евролига БК ЦСКА

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