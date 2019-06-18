Защитник сборной России Беляев продлил контракт с "Арсеналом"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Защитник сборной России Максим Беляев продолжит выступления в тульском "Арсенале".

"Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Беляев дебютировал в "Арсенале" весной 2016 года, вместе с тульской командой вернулся в премьер-лигу и вскоре стал одним из ее лидеров команды. Всего за клуб Беляев провел 106 официальных матчей. Минувшей весной футболист получил вызов в сборную России.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли московские клубы "Спартак" и "Локомотив".

ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги. По итогам прошедшего сезона тульский клуб занял шестое место и выступит в квалификационном раунде Лиги Европы.