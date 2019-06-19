Вслед за Глушаковым из "Спартака" ушел Комбаров

Игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского ФК.

"Мы благодарим Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

32-летний футболист выступал за "Спартак" с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов "Спартака" по этому показателю. За девять сезонов он забил за московскую команду 27 мячей.

"По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов", - подчеркивается в сообщении.

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

В 2017 году Комбаров стал со "Спартаком" чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Ранее в среду сообщалось, что "Спартак" расторг контракт с другим игроком команды, полузащитником Денисом Глушаковым.