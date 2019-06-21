Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Лондоне
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира категории ATP-500 в Лондоне.
В четвертьфинале соревнования он взял верх над представителем Аргентины Диего Шварцманом – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Это была вторая встреча спортсменов, ранее победил Медведев.
Медведев является 13-й ракеткой мира, Шварцман – 23-й.
В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Николя Маю – Жиль Симон (оба – Франция).
Призовой фонд турнира составляет 2 млн 219,150 тыс. евро.