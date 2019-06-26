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Десять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России заработали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали в среду на проходящих в Минске Европейских играх.

Теперь в активе российской команды 63 медали – 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых. С этими показателями она продолжает лидировать в общем зачете.

Второе место в общем зачете занимает Белоруссия – 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых медалей, третье – Грузия (6, 6, 10).

Сборная Италии опередила Украину, поднявшись с пятого на четвертое место (6, 5, 3). Украина опустилась с четвертой на пятую строчку (5, 7, 10).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревновании принимают участие спортсмены из 50 стран.

Европейские игры

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