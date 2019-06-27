Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.

Теперь в активе российской команды 72 медали – 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые. С этими показателями она удерживает лидерство в общем зачете.

Второе место по-прежнему занимает Белоруссия (19, 13, 23), в тройку лидеров, поднявшись с четвертой строчки, вошла Италия (8, 6, 5).

С пятого места на четвертое поднялась Украина (7, 11, 9), с третьего на пятое опустилась Грузия (6, 7, 11).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревновании принимают участие спортсмены из 50 стран.