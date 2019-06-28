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Дмитрий Комбаров перешел в "Крылья Советов"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Защитник Дмитрий Комбаров сообщил о том, что теперь является игроком самарского футбольного клуба "Крылья Советов".

"Приложу все усилия для достижения максимального результата!" - написал спортсмен в инстаграме.

19 июня стало известно, что Комбаров расторг контракт с московским "Спартаком". 32-летний футболист выступал за эту команду с 2010 года. С тех пор он сыграл за "Спартак" в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов клуба по этому показателю. За девять сезонов он забил за московскую команду 27 мячей.

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

В 2017 году Комбаров стал со "Спартаком" чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

футбол Дмитрий Комбаров

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